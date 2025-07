Presidente ejecutivo del Proyecto Olmos: "Audios que exhiben vínculos de empresario con MEF son reales"

Ranjino Nakano aseguró que el ministro de Economía tiene que pronunciarse por este presunto hecho de colusión.

El presidente ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones, Ranjiro Nakano Osores, dijo este lunes que los audios en los que se involucra al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, en una aparente colusión con una empresa privada para la administración directa de la presa Limón, son verdaderos y que le corresponde al titular del MEF deslindar este tipo de acciones.

Nakano, mediante una conferencia de prensa, dijo que la denuncia por presunta colusión ya ha sido presentada ante el Ministerio Público para las investigaciones respectivas. Además, anunció acudir a la comisión de fiscalización del Congreso, de ser el caso.

"Los audios son reales, es un hecho real, el cual un empresario exhibe que tiene un vínculo con un ministro y de la cual se tiene que hacer el deslinde por parte de estos señores", manifestó.

El caso

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso presentó en Panorama un audio entre el director Ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones y el gerente de una empresa que asegura haber coordinado con el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, para hacerse con esa operación.

Burgos sostuvo en el dominicial que esta grabación es el registro de una conversación entre Saúl Yabar Pacheco, gerente de la empresa IAGESA SAC - White Water, y a Ranjiro Nakano, director ejecutivo del PEOT. El legislador añadió que esta grabación muestra el intercambio de una adjudicación directa “al más alto nivel”.

En el audio se escucha a quien sería Nakano consultándole a su interlocutor, que sería Yabar, sobre si es que ya había consultado en los ministerios de Economía y Agricultura para que el Proyecto Olmos contrate a IEGESA SAC - White Water y no “rebotar”.

A ello, se escucha responder a quien sería Yabar que sí hizo las coordinaciones en el Ministerio de Economía y que había conversado con José Salardi y Raúl Pérez Reyes.

Respuesta de Pérez Reyes

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, rechazó haber participado de alguna negociación irregular para adjudicar las operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en Lambayeque a una empresa, como asegura su gerente en un audio difundido por el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Según señaló, las declaraciones de Saúl Yábar, quien es gerente de la empresa IAGESA SAC - White Water son falsas, por lo que tomará acciones legales contra él y Ranjiro Nakano, director ejecutivo del PEOT, a quien señaló por no haberle informado de la conversación presentada en el dominical Panorama.

“(Quiero) expresar mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace este señor Saúl Yábar, a quien no conozco, con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado y a quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que ha hecho con el señor Nakano”, indicó al dominical.