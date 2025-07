Ministro de Economía niega haber participado de coordinaciones con empresa para adjudicarle proyecto en Olmos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, rechazó haber participado de alguna negociación irregular para adjudicar las operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en Lambayeque a una empresa, como asegura su gerente en un audio difundido por el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Según señaló, las declaraciones de Saúl Yábar, quien es gerente de la empresa IAGESA SAC - White Water son falsas, por lo que tomará acciones legales contra él y Ranjiro Nakano, director ejecutivo del PEOT, a quien señaló por no haberle informado de la conversación presentada en el dominical Panorama.

“(Quiero) expresar mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace este señor Saúl Yábar, a quien no conozco, con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado y a quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que ha hecho con el señor Nakano”, indicó al dominical.

Odebrecht dejará operaciones en Presa Limón y Trasvase Olmos

El ministro calificó de “patraña” lo señalado por Yábar y dijo que era una respuesta a la reunión que había mantenido con Nakano y miembros de la Asamblea Regional de Lambayeque, en la que se concluyó que no se renovará el contrato con Novonor, antes Odebrecht, para la Presa Limón y el trasvase.

“Quien va a asumir, a partir de setiembre de 2025 la operación, es el Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque. Eso es lo que hemos quedado el jueves, nos hemos reunido todos”, dijo.

“Voy a pedir al señor Nakano, que me explique cómo es posible que él tenga esta conversación y que luego se reúna conmigo y no me diga nada de ello. O sea, si le estaban planteando un acto de corrupción, a quien tendría que haber cuestionado es a mí y yo le habría dicho que esto es falso. Lo que están buscando es descalificar a la persona que está justamente cuestionando el contrato de Odebrecht, que soy yo”, añadió.

Respondió a Burgos

Asimismo, se refirió a lo indicado por el congresista Burgos, respecto de que la presunta adjudicación irregular se habría dado mediante un decreto de urgencia, que estaría dentro del último crédito suplementario.

“Es importante mencionar ahí que lo que dice el congresista Burgos, que hemos metido un proyecto en el crédito suplementario es totalmente falso, lo que hemos hecho en el crédito suplementario es poner una norma que habilite que al Proyecto Especial Olmos Tinajones pueda hacer compras menores y no contratar con la empresa corrupta del señor Yábar o quien sea”, indicó.

La denuncia

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, presentó este domingo una grabación en la que se menciona una presunta coordinación, en la que se involucra al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, para lograr una adjudicación para operar el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en Lambayeque.

En el audio, difundido en el dominical Panorama, se escucha a quien sería Ranjiro Nakano consultándole a su interlocutor, que sería Saúl Yábar, sobre si es que ya había consultado en los ministerios de Economía y Agricultura para que el PEOT contrate a IEGESA SAC - White Water y no “rebotar”.

A ello, se escucha responder a quien sería Yábar que sí hizo las coordinaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas y que había conversado con José Salardi como con Raúl Pérez Reyes.