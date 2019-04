Personas con discapacidad ingresando al Palacio Edil | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Lo volvieron a hacer. Dos personas con discapacidad física vivieron una odisea para ingresar y salir del Palacio Municipal de Chiclayo (región Lambayeque. Los ciudadanos que se desplazaban en sillas de ruedas, encontraron con candado la puerta que da acceso a las rampas especiales para su ingreso a esta institución.

Fue gracias a la insistencia de algunos ciudadanos que el portero del recinto municipal abrió este acceso lateral, pero a pocos minutos, las puertas se volvieron a cerrar con candados y cadenas.

“Siempre está cerrada esta rampa. He tenido que insistir a un señor para que saque las cadenas, pero lo volvió a cerrar. Parece que nosotros no tenemos derecho a nada. No es inclusivo el municipio” expresó muy molesta la ciudadana, Mariceli Velasco.

Por su parte Martín Juárez, lamentó que exista poca sensibilidad por parte de las autoridades, para rectificar este tema y seguir burlándose de las personas con discapacidad.

“Para mí es una burla, aquí debe existir un acceso. ¿Qué pasa si hay un incendio o un accidente, cómo salimos nosotros si estas rampas están cerradas?. Yo creo que pasa por un tema de coordinación, ojalá se mejore” mencionó.

Ambos coincidieron que en la "Ciudad de la Amistad" hace falta estructuras que permitan el fácil acceso a los mercados, servicios higiénicos y otros lugares.

Versión municipal



Sobre este tema RPP se comunicó con el jefe del área de Imagen Institucional, Pavel Toro, quien respondió que la medida fue adoptaba por un tema de seguridad y porque solo cuentan con un portero.

El funcionario, también explicó que cuando las personas con discapacidad requieren ingresar a la municipalidad, el vigilante tiene la tarea a abrirles la puerta.

Como se recuerda hace algunos días un grupo de deportistas también vivió una situación similar, cuando los convocaron para una conferencia, pero grande fue su sorpresa al notar que el evento se desarrollaba en el segundo piso del recinto. Ante la falta de rampas, ellos tuvieron que ser cargados por personal municipal.