Serenos de Chiclayo maltratan a trabajadoras sexuales durante una intervención

Video del preciso momento en que trabajadora sexual es agredida por serenos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Paty Chirinos

Una trabajadora sexual de la ‘Zona Rosa’ de Chiclayo fue maltratada por personal del serenazgo de la ‘Ciudad de la Amistad’ durante una intervención de esta dependencia municipal. En un video alcanzado por las compañeras de la víctima a RPP, se ve cómo varios agentes cargan con rudeza a la víctima y la lanzan con fuerza desmedida sobre la tolva de una camioneta.

El hecho ocurrió hace algunas semanas en las intersecciones de la avenida Balta y 8 de Octubre. Las compañeras de la trabajadora sexual manifestaron que se encontraban en aquella esquina esperando clientes.

En eso, uno de los serenos le pidió a la que luego se convertiría en víctima, que camine. “Al negarse a hacerle caso, los serenos empezaron a empujarla y jalonearla hasta subirla a la camioneta”, narró una de ellas.

Las denunciantes dijeron que no es la primera vez que son violentadas por dedicarse al trabajo sexual, pues constantemente son maltratadas por los serenos y policías.

“Nosotros no somos animales, somos seres humanos que tenemos que hacer este trabajo porque no nos dan una oportunidad laboral. Pedimos las disculpas a quienes se sientan afectados por nuestra presencia, pero creo que ningún tipo de violencia está justificada”, dijo Vania.

Trabajadoras sexuales piden que su problemática sea atendida. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Paty Chirinos

Otros casos

Las trabajadoras sexuales narraron que también son víctimas de secuestros y robos por parte de falsos clientes que terminan robándoles sus pertenencias y botándolas en lugares alejados y desolados.

“Me quitaron mi cartera con el dinero que había trabajado y me botaron por la salida a Ferreñafe. Fui a denunciar y no me hicieron caso. Nunca nos hacen caso en las comisarías”, expresó Dalia.

La conocida ‘Zona Rosa’ de Chiclayo abarca las intersecciones de la avenida José Balta y Leoncio Prado, Ocho de Octubre, Pedro Ruiz, Arica, Siete de Enero y Sáenz Peña.

Respuestas

En contraparte, el gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad de Chiclayo, Luis Miranda Orué, dijo a RPP que su área tiene videos en los que las trabajadoras sexuales ejercen violencia contra los serenos. Y afirmó que lo operativos son para intervenirlas porque su labor no está permitida en las calles.

“El uso de la vía pública no está permitido, ni mucho menos para la prostitución clandestina, para eso existen los locales que están autorizados. No se va a permitir a un hombre, ni a una mujer a vender su cuerpo en la vía pública, por norma, decoro y en defensa de los principios morales”, expresó el funcionario.

Sobre el tema también se pronunció la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Marilia Flores Idrogo, quien informó que intervendrá de oficio para que este caso sea atendido en la comisaría y siga el conducto legal hacia el Ministerio Público.