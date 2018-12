Regidor afronta investigación por caso 'Los Temerarios del Crimen'. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Segundo día de audiencia. El detenido regidor del municipio de Chiclayo, Alfredo Montenegro Bermeo, lloró y confesó ser culpable de todos los hechos que se le imputan en el caso 'Los Temerarios del Crimen', red delictiva, que lideraría el también capturado alcalde David Cornejo Chinguel.

Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra, Montenegro reveló que todos los hechos irregulares que cometió en el trámite de licencias las realizó a título personal, abusando de su condición de autoridad.



"Los errores hay que pagarlos. Yo he cometido errores y es justo y necesario que yo pague. Tengo hijos pequeños y mis hijos deben aprender que cuando alguien se equivoca debe pagar su culpa" confesó con la voz entrecortada.



Durante el segundo día de audiencia en la sede del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el concejal también remarcó que en un primer momento mintió en su declaración para obtener su libertad y se quiso convertir en colaborador eficaz detallando cosas falsas de las que nunca fue testigo.

"En la necesidad de salir libre estuve a punto de mentir, pero al final dije: si me condenan que sea con mi verdad y reduje mi testimonio de 26 a 6 hojas, porque señalaba cosas que no me constaban", agregó.



Dijo incluso que se siente orgulloso de haber sido el regidor que más ordenanzas presentó y que lamentablemente este tropiezo de su vida empaña todo el buen trabajo que había conseguido en cuatro años.



Estaba a punto de casarse.

En la audiencia también se conoció que el regidor Alfredo Montenegro estaba a punto de casarse este 22 de diciembre; sin embargo, todo se truncó por su captura y vínculos con esta red delictiva denominada 'Los Temerarios del Crimen', desarticulada el pasado 29 de noviembre.



La audiencia continuó con las imputaciones al investigado David Coronado Tarrillo (ex asesor legal) e Isaías Merino (ex gerente de transporte).