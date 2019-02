Bomberos tratando de apagar el fuego | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Un incendio se registró desde las 4 de la mañana de hoy martes 19 de febrero en el mercado Modelo de Chiclayo (región Lambayeque).

Según señalaron comerciantes del mismo centro de abastos, el siniestro se produjo en el área de locería, ubicada en la plataforma Pardo.

Hasta el momento solo se han reportado daños materiales en unos 10 puestos de este sector que resultaron afectados, perdiendo cada uno un promedio de 50 mil soles en diferentes utensilios.

Las compañías de bomberos de cuatro distritos, dieron respuesta a esta emergencia e hicieron denodados esfuerzos para controlar por completo el fuego, puesto que existe mucho material inflamable.

“Se ha podido controlar el incendio, el cual, gracias a la intervención oportuna no llegó al sector de telas. Aún no se confirma si fue un corto circuito lo que originó el siniestro. No hubo ninguna afectación humana”, detalló a RPP, Eduardo Estevez, comandante departamental de los bomberos.

En tanto, a esta hora, los comerciantes proceden a retirar lo poco que pudieron salvar de sus puestos. La policía da seguridad en la zona para evitar probables saqueos.

Jefe Departamental de los bomberos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque