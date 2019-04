Varias de las víctimas son militantes apristas que venían a Lima para el sepelio de Alan García | Fuente: Red Noticias Norte Chico

La Policía Nacional identificó a gran parte de los ocho muertos y 47 heridos que dejó el trágico accidente de tránsito ocurrido este viernes en la ciudad de Huacho, al norte de la capital.

Los fallecidos son Greta Aponte Alaya, Víctor Cortez Vera, Magay Arteniza Saldarriaga y Luis Flores Jiménez, aunque quedan tres personas por identificar, según un comunicado de la institución castrense.

En tanto, los heridos fueron identificados como:

María Rodriguez Erquiaga (38)

Pedro Valdivieso Palacios (33)

Josefa Viera Mucarro (59)

Segundo Rivas Maza (60)

Dora Requena Urquiaga (59)

Ronald Manrique Quevedo (64)

Carmen Ríos Morales (39)

Víctor Aguilar Vargas (65)

Ashleey Ruesta Zaldariaga (19)

Gladis Talledo Chyon (55)

Joany Núñez del Prado (44)

William Román Huamán (34)

Magda Vargas viuda de Zapata (38)

Manuel Peña Luna (21)

Miguel Antón Esquén (55)

Lucio Ramos Valdiviezo (70)

Tempora Cruz Pintado (46)

Andrea Góngora Morales (44)

Carlos Trelles Galecio (23)

Rubén Lázaro Góngora (21)

Luis Seminario Albán (65)

Rosa Zambrano Rivera (64)

Luis Nacimiento Ronzón (40)

César Trelles Lara (89)

Oswaldo Quilcate Gallegos (40)

Beatriz Farfán Maldonado (69)

Audías Pérez Núñez (33)

Pablo Chiroque Castillo (64)

Jose Estrada Silva (65)

Luis Ruesta Cruz (57)

Margot Prado Morales (64)

Rosa Firas Rondoy (55)

Jose Estrada Palacios (33)

Harry Sullón Tacsahuche (39)

Gabriela Castillo Martínez (66)

Jose Cienfuego Córdova (41)

Julia Coveñas Pérez (75)

Miguel Flores Zeta (59)

José Vásquez Chacón (52)

César Chávez Ato (41)

María Peña Yovera (54)

Norma Concepción Bailón (27)

Oswaldo Lachira Huidobro (35)

Arturo Amaya Valladares (36)

En la lista de heridos también figura una menor de nueve años.

El accidente

Un bus interprovincial de la empresa Sullana Tours, que se dirigía de Piura a Lima, se estrelló esta madrugada contra una de las barandas del Puente Huaura, al norte de la capital.

Producto del accidente, murieron ocho personas y 47 resultaron heridas. Varias de las víctimas pertenecían a una comitiva aprista que venía a Lima para el sepelio de Alan García.

“Varios compañeros salieron volando por el impacto. Yo justo media hora antes del accidente me había puesto el cinturón de seguridad. Si no me lo hubiera puesto, no estaría hablando con ustedes”, dijo a RPP Noticias José Quilcate, uno de los sobrevivientes.