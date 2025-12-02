Alcalde de Cerro Azul dice que atentado contra Rafael Belaúnde se trata de un "caso aislado"

El alcalde de Cerro Azul, José Luis Paín García, se pronunció tras el ataque a balazos que sufrió el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, en este distrito y manifestó que se trata de un "caso aislado".

En diálogo con RPP desde el asentamiento humano Puente Tabla, donde sucedió el atentado, Paín indicó que pudo dialogar con Belaúnde Llosa y le manifestó su apoyo. Además, indicó que su comuna tomará "acciones inmediatas" luego de lo ocurrido.

"El señor Belaúnde se encuentra bien, tiene unas esquirlas nomás en la frente y en la nariz a causa de los tres balazos que le han tirado en su parabrisas, pero el señor se encuentra bien. Es un caso aislado, Cerro Azul es un distrito seguro, es un distrito familiar. Pero bueno, igual vamos a tomar las acciones inmediatas de este tema", remarcó.

Según el burgomaestre, Belaúnde se encontraba en Cerro Azul debido a que su corporación es propietaria de un proyecto inmobiliario ubicado a pocos metros del centro del distrito.

"(Belaúnde) había salido por la parte de atrás, junto al costado de esta trocha carrozable que sale al asentamiento humano Puente Tabla, donde ha venido una moto lineal con dos personas y hubo este atentado", sostuvo.

Remarcó que pudo observar tres orificios de bala en el parabrisas de la camioneta en la que se transportaba el precandidato presidencial y que los efectivos de la comisaría de Cañete y personal de la Depincri ya vienen realizando las investigaciones de este caso.

Rafael Belaúnde denuncia ataque armado

El precandidato a la Presidencia por Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque “a balazos” cuando manejaba su vehículo por Cerro Azul. Así lo denunció esta mañana Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros.

En las imágenes, se observa que el parabrisas de la unidad terminó con al menos tres orificios de bala en el lado del conductor.

Por fortuna, Belaúnde Llosa resultó ileso tras el ataque y llegó hasta la comisaría del sector para interponer la denuncia correspondiente.