Piero Corvetto condena ataque contra Rafael Belaúnde: "Invocamos a todos los actores políticos a rechazar la violencia"

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se pronunció luego del ataque a balazos sufrido por la comitiva del precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la máxima autoridad del organismo electoral condenó el hecho y advirtió sobre el peligro que representa la violencia en medio de un proceso electoral en curso.

"Desde la ONPE, condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a la Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos ya ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral", manifestó Corvetto.

El pronunciamiento se da luego de que el equipo de campaña de Belaunde denunciara que su vehículo fue interceptado por delincuentes armados en el sur chico. Afortunadamente, este hecho no dejó víctimas mortales pero sí daños materiales.

Desde la @ONPE_oficial condenamos ataque contra un dirigente politico que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. #NoALaViolencia #VotarEsTuPoderDeElegir — Piero Corvetto (@pcorvetto) December 2, 2025

Candidatos se pronuncian

Además de Corvetto, el precandidato presidencial por el partido político Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, utilizó sus redes sociales para condenar el ataque.

"Mi plena solidaridad con Rafael Belaunde Llosa. Pronto esclarecimiento de los hechos. Si la violencia política no se para en seco, se juntara con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina. Señor José Jerí, acción. Garantía de elecciones en paz. Sólo eso", escribió.

Mi solidaridad plena con Rafael Belaunde Llosa. Pronta esclarecimiento de los hechos. Si la violencia política no se para en seco, se juntara con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina. Señor @josejeriore, acción. Garantice elecciones en paz. Sólo eso. — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) December 2, 2025

Por su parte, el rector de la UNI y también aspirante a la presidencia, Alfonso López Chau, se sumó a las muestras de apoyo.

"Mi total solidaridad con Rafael Belaunde tras el atentado contra su vida. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; Necesitamos un proceso político limpio y sin violencia", expresó.

Mi total solidaridad con @rafaelbelaunde tras el atentado contra su vida. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia. — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) December 2, 2025

En esa misma línea, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo hincapié en que este accionar criminal no puede ser normalizado dentro de la contienda electoral.

"Mi solidaridad con Rafael Belaunde tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a millas de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley"", aseveró.

Mi solidaridad con @BelaundeRafael tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 2, 2025

Fernando Rospigliosi: "Estamos ante un problema serio"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, también se refirió al incidente y manifestó que se trata de un problema serio que se tiene que resolver de cara a las próximas elecciones.

"(Tenemos) miles de candidatos al Congreso y en las próximas elecciones de octubre del próximo año, regionales y municipales, vamos a tener decenas de miles de candidatos. Entonces, estamos ante un problema serio que la Policía tiene que resolver; es decir, la manera de atacar este problema es detener a los delincuentes, procesarlos y sentenciarlos. Esa es la manera de disuadir para que no ocurran", expresó.

"Vamos a ver cuál es el resultado de la investigación policial. Por lo que me han dicho, de inmediato se trasladaron a la localidad de Cañete equipos especiales de la Policía para hacer las investigaciones del caso", añadió.

Otros pronunciamientos

Mi total solidaridad con Rafael Belaúnde ante el cobarde ataque que sufrió esta mañana. Este hecho es una señal más de hasta dónde ha llegado la violencia en el país, que ahora alcanza a los candidatos.



La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para que se identifique y… — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) December 2, 2025

Mi total solidaridad con Rafael Belaunde por el atentado que ha sufrido esta mañana. No podemos permitir que la violencia ingrese también al ámbito político por lo que esperamos que las fuerzas del orden ubiquen y castiguen al responsable de este excecrable hecho. — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) December 2, 2025

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025