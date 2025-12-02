Atacan a balazos camioneta donde se desplazaba precandidato Rafael Belaúnde

El automóvil de Rafael Belaúnde Llosa acabó con tres impactos de bala en el parabrisas. El precandidato ha resultado ileso y, en estos momentos, se encuentra en la comisaría del sector.

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque “a balazos” cuando conducía por el distrito de Cerro Azul, en Cañete. Así lo denunció esta mañana el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

En las imágenes se observa que el parabrisas del vehículo, en el lado del conductor, terminó con al menos tres orificios de bala.

“Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencia activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde. [sic]”, contó Cateriano.

Belaunde Llosa resultó ileso tras el ataque y, en estos momentos, se encuentra en la comisaría del sector para interponer la denuncia correspondiente.

“Está cumpliendo con trámites de ley ante la Policía. Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, detalló el ex primer ministro.

El político tiene un “emprendimiento” en Cerro Azul y se alistaba para realizar los trabajos de supervisión cuando ocurrió el incidente.

A raíz del ataque, Cateriano exhortó a las autoridades a redoblar la seguridad de los candidatos que participarán en las Elecciones Generales de 2026.

“La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, finiquitó.

Mientras tanto, el excongresista Gino Costa rechazó el “grave atentado”, por lo que conminó al Gobierno de José Jerí dar las garantías a los postulantes a la Presidencia.

Alrededor de las 10:50 a.m., los agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional realizaban las diligencias en la zona descampada donde aún se encuentra el vehículo.

De momento, se desconocen los detalles de cómo se produjo el ataque contra el atentado.