¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este lunes, 30 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 30 de mayo



RÍMAC 08:00 – 18:00

AV. CIRCUNVALACION CDRAS 3, 4, AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, CALLE CAMARONEROS CDRAS 1, 3, 4, CALLE CHALACO CDRA 1, CALLE DIEGO QUISPE TITO CDRAS 1, 4, CALLE HUAURA CDRA 1, JR. AYABACA CDRAS 1, 2, 3, JR. CAJAMARCA CDRA 1, JR. CASMA CDRAS 2, 3, JR. CATACAOS CDRA 1, JR. CHICLAYO CDRA 1, JR. LIBERTAD CDRA 1, JR. MARAÑON CDRA 1, JR. PAITA CDRAS 1, 2, 3, JR. TRUJILLO CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. VIRU CDRAS 1, 2, 3, PASAJE PRIVADO CDRA 2, PROLONGACION TACNA CDRA 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 10:00

URB. INCA MANCO CAPAC AV. POSTES ESTE CDRAS 5, 6, 7, 20, MZ I, I1, K, K1, T, AV. SANTA ROSA CDRAS 19, 20, 21, MZ A, A5, G2, S, T, JR. LAS BLENDAS CDRA 6, MZ R, S, JR. CUARZO CDRA 20, MZ R, P, JR. ESMERALDA CDRAS 1, 6, 19, 20, MZ R, R4, S, JR. GALENAS CDRAS 5, 6, MZ P, P4, Q, JR. JASPES CDRAS 1, 21, MZ A, G, G2, G4, JR. LAS TUMALINAS CDRAS 6, 7, MZ G3, I, I1, JR. LOS GRAFITOS CDRAS 1, 6, 7, 20, MZ K, K1, P, T, T4, X, JR. PIEDRA DEL DOL CDRA 20, MZ X X4, JR. TURQUESAS CDRAS 1, 5,MZ Q, Q4.

CALLAO 09:30 – 11:00

P.J. CIUDADELA LA CHALACA CALLE OXAPAMPA MZ K, Q, URB. SANTA MARINA NORTE CALLE VILLA RICA CDRAS 1, 2, A.H. SAN JUAN BOSCO CALLE YURIMAGUAS CDRAS 3, 4, MZ N, O, Q.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:00 – 12:00

URB. INDUSTRIAL LAS FLORES AV. LOS CLAVELES MZ E, F, A.H. PALOMARES AV. SANTA ROSA DE LIMA MZ A, B, C, D, E, J, ASOC. LOS ALAMOS AV. SANTA ROSA MZ A, A.H. SANTA CLARITA MZ A, B, C, A.H. SANTA ROSA DE AZCARRUZ PASAJE SANTA ROSA DE LIMA MZ A.

CALLAO 12:00 – 13:30

A.H. SAN ANTONIO AV. ALAMEDA CDRA 2, MZ A, B, C, URB. POPULAR VALENTIN PANIAGUA AV. ALAMEDA MZ A, B, C, AV. NESTOR GAMBETA CDRA 11, A.H. RENE NUÑEZ PRADO AV. ANDRES AVELINO CACERES MZ A, B, C, D, AV. NESTOR GAMBETA MZ A, C, JR. 29 DE MARZO CDRA 6, MZ A, B, C, URB. INDUSTRIAL FUNDO BOCANEGRA AV. CENTENARIO MZ A2, A.H. 3 DE MARZO CALLE RIMA MZ A, B, C, D.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:00 – 14:00

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMU CDRAS 4, 5, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 4, 5, CALLE AYAR MANCO CDRAS 1, 2, 3, 4, 6, CALLE CHAVIN DE HUANTAR CDRAS 1, 4, 5, CALLE LOS ANDES CDRAS 2, 5, CALLE LOS QUIPUS CDRAS 2, 4, JR. LAS QUENAS CDRAS 2, 4, 5, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 3, 4, 5, JR. LOS CHASQUIS CDRAS 5, 6, JR. LOS MOCHICAS CDRA 5, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS 2, 4, 5, JR. TIAHUANACO CDRAS 4, 5.

BELLAVISTA 15:00 – 16:30

URB. CIUDAD DEL PESCADOR AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ L, CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE PACIFICO MZ L, Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 15:00 – 16:00

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMUY CDRA 1, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 2, 3, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 1, 2, 3, JR. PACHACAMAC CDRA 2, JR. PACHAMAMA CDRAS 1, 2, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS 1, 2, 3, 6, PASAJE QUIPUCAMAYOC CDRA 1.