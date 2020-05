El médico hizo un llamado a las autoridades para que se agilice la entrega de la nueva infraestructura del hospital. | Fuente: Captura de video: Facebook - Cuerpo Médico del Hospital Rezola de Cañete

El Hospital Rezola de Cañete colapsó por falta de equipos, protección personal e infraestructura, según denunció el presidente del cuerpo médico, Dr. Jorge Luis Otárola.

Otárola manifestó que el hospital ha colapsado, pues no cuentan con equipos de protección personal y las precarias estructuras que se han instalado de manera provisional, no reúnen las normas técnicas para la atención. Además, los ventiladores mecánicos están siendo utilizados por pacientes, por lo que, ante el incremento de casos, no será posible la atención a todas las personas que lo requieran.

La autoridad lamentó la precaria situación en la que se encuentra el Hospital Rezola, que desde hace algún tiempo atiende a pacientes en la calle y las áreas de COVID -19 y emergencias comparten pasadizos, por lo que no se puede realizar un adecuado aislamiento de los mismos con diagnóstico positivo.

El médico hizo un llamado a las autoridades para que se agilice la entrega de la nueva infraestructura del hospital porque el local donde laboran, ha sido declarado inhabitable.

Asimismo, denunció que los pobladores de Cañete no cumplen con el aislamiento social y salen a las calles, lo cual incrementa el riesgo de contagio, por lo que solicitó que las entidades de fiscalización que hagan respetar las normas.



Fuente: Cañete Reporta / Cuerpo Médico Hospital Rezola