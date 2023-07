Decenas de camiones y vehículos están varados en Santa de Rosa de Quives por retiro de un puente provisional

Lima Decenas de camiones y vehículos están varados en Santa de Rosa de Quives debido a retiro de un puente provisional

Desde hace más de siete horas hay conductores y pasajeros varados en la avenida Túpac Amaru en Santa Rosa de Quives, debido a los trabajos que se realizan para retirar un puente provisional. Así lo informó el señor Wilmer Daga, quien denunció que la fila de autos aumentó conforme pasa el tiempo.

"Normalmente era provisional. Lo han tratado de mover a un lado y me dicen que a las 6 de la mañana iniciaron los trabajos y hasta ahorita no lo pueden solucionar. Creo que el puente, al retirarlo, ha quedado más grande o más chico, no se sabe qué empresa está haciendo esto, pero los choferes y pasajeros están reclamando", sostuvo a RPP Noticias.

A lo largo de la avenida Túpac Amaru se observa una fila de camiones de carga pesada y buses que están detenidos. Por ello, el señor Daga solicitó una atención de las autoridades para solucionar el problema.



Suspenden venta de pasajes a Puno

Por otro lado, terminales terrestres en Lima han suspendido los viajes para las ciudades de Puno y Juliaca debido a las anunciadas marchas que se darán este miércoles contra el gobierno de Dina Boluarte.

La disposición del terminal terrestre es que los viajes estarán suspendidos por toda la semana debido a lo ocurrido en enero de este año, cuando manifestantes bloquearon las carreteras y generó que varios buses interprovinciales estuvieran detenidos.

El hecho ocurre en un mes donde los viajes interprovinciales son concurridos por las Fiestas Patrias. Además, los precios de los pasajes se elevaron. Por ejemplo, para ir a Arequipa el boleto de viaje es 70 soles y para ir a Nazca cuesta 60 soles.