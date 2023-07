Toma de Lima: ¿cuál es la posición de los gremios de transportes respecto a las próximas movilizaciones?

Actualidad Los representantes de los gremios dijeron que sus organizaciones no toman partido porque es una manifestación política

La movilización llamada "Tercera Toma de Lima" continúa generando reacciones no solo en la opinión pública, sino en diferentes gremios que van dejando clara su posición a favor o en contra de la medida de fuerza, la cual es impulsada por organizaciones sociales de regiones y de la capital.

Algunos de los gremios más importantes y numerosos del país son los de transporte urbano, transporte interprovincial y transporte de carga. En ese sentido, RPP Noticias conversó con René Delgado, representante de la Alianza de Gremios Formales de Transporte de Carga, y Martín Ojeda, representante del Consejo Nacional del Transporte Terrestre, respecto a la posición de sus organizaciones sobre las movilizaciones cuyo inicio está previsto para el próximo miércoles.

René Delgado: "Creemos que no se debe tomar partido"

El representante de la Alianza de Gremios Formales de Transporte de Carga indicó que existen grupos que han manifestado su posición a favor de las movilizaciones, pero que estos carecen de legitimidad al no ser representativos ni formales.

"En el transcurso de la semana han salido dos grupos de transportistas autodenominados como representantes de transportes. Unos que están apoyando a la “Toma de Lima” y otros que están en contra. Ambos son grupos que no tienen la legalidad ni la legitimidad correspondientes", sostuvo.

No obstante, el dirigente consideró que dentro de su gremio existen posiciones a favor de la "Tercera Toma de Lima", pero que se ha optado por no tomar una posición política como organización.

"Nuestro grupo está dividido: una parte, especialmente los gremios del sur, sí pretenden apoyar. Pero, el resto del país no apoya porque no estamos a favor de la violencia. Creemos que la violencia no es la alternativa para esta ocasión (...) Hay quienes están conformes con las medidas de la Policía para evitar actos de violencia, y hay quienes lo consideran exagerado", indicó.

"Nosotros somos un gremio, creemos que no debemos tomar partido porque es una manifestación política. Nosotros mantenemos nuestra independencia e imparcialidad ", agregó.

René Delgado se mostró en contra de una eventual toma de carreteras | Fuente: Andina

Asimismo, indicó que lo único que esperan a partir del 19 de julio es que no se tomen las carreteras ni se impida el pase vehicular.

"Desde el punto de vista de la protesta, todos los ciudadanos tenemos derecho; pero cuando se genera violencia, en eso no estamos de acuerdo. Los organizadores de este evento tendrán que caminar por una línea muy fina de tal manera que sea legítima la protesta como marcha, pero no como violencia", sostuvo.

Respecto a las medidas que la Policía viene ejecutando en la Red Vial Nacional, como el control de identidad, René Delgado se mostró a favor pues sirve para "el control de la población".

"El control de identidad no tiene porqué fastidiar a nadie, siempre y cuando sea simplemente una identificación. Pero, si va a haber una exageración con ánimo de reprimir o de hostigar, se atiza más el ánimo de la población que está viniendo a protestar. Creo que deberían ser más cautos para aplicar esta medida", agregó.

Martín Ojeda: "Que protesten, pero no en perjuicio de terceros"

Por su parte, el representante del Consejo Nacional del Transporte Terrestre (CNTT) dijo esperar que la Policía "garantice" la apertura de las carreteras a nivel nacional pues, su eventual bloqueo, perjudicaría la economía del país.

“Primero, es importante la actividad económica en sí, tanto del transporte interprovincial como del transporte de carga. En segundo lugar, como gremio interprovincial, estamos seguros y esperamos que se garantice la posición de la Policía porque, lo principal, es que no se pueden bloquear las carreteras en perjuicio de terceros ante cualquier posición política externa al tránsito y transporte", manifestó.

"Sabemos que este tipo de actividad (bloqueos) distorsiona toda la actividad económica (...), los gremios del Consejo Nacional del Transporte Terrestre que represento, hemos dicho no a esta posición política", agregó.

En esa línea, resaltó que ejecutar una movilización es una medida amparada en la Constitución, más no la toma de carreteras.

"Nosotros somos partícipes de que, si hay una posición social de una marcha, esta no puede afectar y bloquear carreteras conforme lo establece el Código Penal (…) Esa es la posición de nuestro gremio: pueden hacer su movilización, pero si van a bloquear carreteras, eso es un delito", indicó.

Respecto a la intervención de la Policía en la Red Vial Nacional para identificar a las personas que llegan desde regiones a Lima, Ojeda señaló que es parte de las facultades de la autoridad y que esta se encuentra reglamentada.

"La norma se tiene desde hace más de 20 años. En el tema del transporte turístico, del transporte personal y del transporte interprovincial, manejamos manifiestos de pasajeros no solo por un tema de conmoción social, sino por un tema de accidentes. Tienen que estar bien identificados todos los pasajeros", señaló.