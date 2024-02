Denuncian a fiscalizadores y serenos de Chorrillos por agresión a mujer durante operativo

Lima En la gresca se vieron involucrados los familiares de la denunciante, incluido su hijo de 15 años.

En la gresca se vieron involucrados los familiares de la denunciante, incluido su hijo de 15 años. | Fuente: RPP

Una vecina de la calle El Progreso, en el distrito de Chorrillos, denunció a los agentes del Serenazgo y personal de Fiscalización por una presunta agresión durante un operativo, en el que también participó el alcalde Fernando Velasco Huamán.

El hecho se produjo a las afueras de la vivienda de la mujer. Un video grabado por una de las residentes de la zona muestra el momento en que se genera la gresca entre los trabajadores municipales y la familia de la denunciante, identificada como Rosa Ortiz Ortiz.

En las imágenes, se observa al esposo de Ortiz enfrentándose con los serenos y fiscalizadores en la tolva del vehículo del Serenazgo. Tras ello, es empujado de la unidad y se acerca a la mujer, quien intenta separarlo de los trabajadores. Es en ese momento que intenta agredir a una de las agentes, pero esta responde y la toma del cabello.

Los familiares y el personal, entre ellos el alcalde Velasco, intervienen y tratan de separarlas, momento en el cual el burgomaestre, quien vestía un polo negro y una gorra con detalles dorados, también habría agredido a la mujer.

En diálogo con RPP Noticias, Rosa Ortiz aseguró que la intervención se dio porque había instalado un toldo en la puerta de su casa. Pasada una hora, Velasco y su personal tocaron a su puerta y le pidieron que lo retire.

"Hemos comido y yo ingresé a mi domicilio para lavar los servicios. En ese momento tocan mi puerta, salgo y veo que había un hombre que yo no sabía que era el alcalde, después me dijeron quién era y rodeado de un montón de serenos, me dice que está prohibido ocupar la vereda y que saque el toldo", manifestó.

Menor resultó herido

Producto de la gresca, la mujer manifestó que su hijo de 15 años resultó herido. Luego del hecho, colocó la denuncia en la comisaría de Chorrillos, en donde ella y su esposo pasaron por el médico legista.

"Lo que pido es justicia, no es justo que un día que me quede en mi casa, una hora que ponga un todo vengan y me agredan como si fuera delincuente, me quieran romper el toldo que dije que ya iba a sacar", expresó.

Cabe indicar que no es la primera vez que se reportan excesos por parte del personal municipal de Chorrillos. Hace un mes, también se denunciaron actos violentos durante un operativo de recuperación de espacios públicos en la playa Pescadores.