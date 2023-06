¿Cómo se está preparando la región Lima ante el fenómeno El Niño?

La región Lima se encuentra preparándose para el venidero fenómeno El Niño, emergencia ya declara a nivel internacional y que afectará fuertemente a nuestro país.

En conversaciones con Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima Provincias, actualmente se está preparando un sistema de prevención para contrarrestar las consecuencias del paso de El Niño.

“Hemos pasado una situación difícil con la última emergencia. Hoy por hoy han sido declarados 51 distritos de la Región Lima en estado de emergencia por el inminente fenómeno del Niño. Tenemos que comenzar en el tema de prevención”, refiere a Ampliación de Noticias.

Según la gobernadora, uno de los problemas álgidos durante el paso del ciclón Yaku fue la falta de maquinaria pesada. “Hemos hecho el pedido al gobierno central y hemos dado la iniciativa de que debe dotar de maquinaria a todas las regiones porque lo vamos a necesitar”.

La región Lima, bajo su gestión, está comprando maquinaria pesada. “De 72 máquinas que nos transfirieron, solo 12 estaban operativas. Tuvimos que alquilar maquinaria. Ahora estamos adquiriendo más de 20 unidades”, advierte.

Delincuencia y peligros en la región Lima

Vásquez Cuadrado también se animó a hablar sobre cómo el megapuerto de Chancay, una de las obras más caras de nuestro país, puede no solo significar más puestos de empleos, sino también problemas en crecimiento.

“En la zona norte no hay vías alternas. La inseguridad va a reinar. El megapuerto va a tener más de cuatro o cinco veces más capacidad que el puerto del Callao, la delincuencia va a aumentar. No estamos preparados”, refiere. Asimismo, a solo un año, teme los grandes cuellos de botellas debido a los camiones y tráilers que recorrerán diariamente el proyecto.

Por ello, señala que se tiene que formar una comisión de alto nivel, dándole énfasis a la seguridad en todas provincias. “La delincuencia y la extorsión ha avanzado. Han asesinado a una regidora del distrito de Paramonga. Hemos proyectado la región policial. No entiendo por qué la región Lima no la tiene. Nosotros no somos Lima Metropolitana”.

Finalmente, agradeció el convenio que se viene ejecutando con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución que abrirá un anexo en Chilca. “Esto va a traer a una gran cantidad de estudiantes: no tendrán la necesidad de ir hasta Lima. Los jóvenes de Chilca, Mala, San Vicente puedan estudiar tres carreras”.