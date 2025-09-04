Últimas Noticias
Siguen los temblores en Ica: un sismo de magnitud 3.9 remeció la región y ya suman tres en las últimas 48 horas

El sismo fue sentido a las 12:14 a.m.
El sismo fue sentido a las 12:14 a.m. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro de este último sismo se ubicó a 27 kilómetros al sur de Ica, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.9 remeció la región Ica esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 12:14 a.m.- se ubicó a 27 kilómetros al sur de Ica, a una profundidad de 54 kilómetros.

Este es el tercer temblor registrado en la región sureña en las últimas 48 horas. 

El pasado martes, 2 de septiembre, se registró un fuerte sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Pisco. En tanto, ayer, miércoles, se sintió un movimiento de magnitud 4.0, con epicentro también en Pisco.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

