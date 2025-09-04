Siguen los temblores en Ica: un sismo de magnitud 3.9 remeció la región y ya suman tres en las últimas 48 horas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.9 remeció la región Ica esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 12:14 a.m.- se ubicó a 27 kilómetros al sur de Ica, a una profundidad de 54 kilómetros.

Este es el tercer temblor registrado en la región sureña en las últimas 48 horas.

El pasado martes, 2 de septiembre, se registró un fuerte sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Pisco. En tanto, ayer, miércoles, se sintió un movimiento de magnitud 4.0, con epicentro también en Pisco.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0589

Fecha y Hora Local: 04/09/2025 00:14:46

Magnitud: 3.9

Profundidad: 54km

Latitud: -14.30

Longitud: -75.81

Referencia: 27 km al S de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 4, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.