La periodista celebró la sentencia a su expareja mediante sus redes sociales. | Fuente: Facebook

El 16°Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó este lunes al economista Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de difamación agravada en contra de su expareja, la periodista Lorena Álvarez Arias.

Se le impuso un año de prisión suspendida sujeto a las siguientes reglas de conducta: no variar de domicilio ni ausentare del lugar de su residencia sin previo conocimiento del Juzgado, y presentarse cada 60 días a la Corte Superior de Lima, para registrar su firma y su huella digital.

Mendoza Pérez, además, deberá pagar un monto de 15,000 soles a Álvarez Arias por concepto de reparación civil.

"Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón", celebró la conductora de televisión a través de su cuenta de Twitter. Indicó que no apelará el fallo.

#LoUltimo 16°Juzgado Penal de la @CSJdeLima condenó a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito contra el Honor – Difamación Agravada, en agravio de Lorena María Álvarez Arias imponiéndole 1 año de pena suspendida con el cumplimiento de reglas de conducta. https://t.co/b8HwJUdj7Y pic.twitter.com/ujCUZcx9rX — CSJ de Lima (@CSJdeLima) June 10, 2019

Ella lo había querellado, luego de que el economista le atribuyese en un programa dominical una presunta relación amorosa con el periodista Carlos Paredes.

"Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue", escribió Álvarez en sus redes sociales tras la audiencia.

Durante la lectura de la sentencia, la periodista sufrió un desmayo y fue trasladada a una clínica.

También dijo que continúa esperando que el Poder Judicial fije una fecha para el juicio por agresión física y psicológica, delito por el que denunció a Mendoza en setiembre de 2017.