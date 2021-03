Desorden en la fila de adultos mayores del vacunatorio del parque Zonal Huiracocha en SJL | Fuente: RPP Noticias

Este lunes continúa la vacunación para los adultos mayores de 80 años. Pese a que la inmunización se realiza de acuerdo a un padrón y previa cita, en el Parque zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, se registró desorden y aglomeración de personas.

RPP Noticias pudo conocer que adultos mayores, acompañados por un familiar, llegaron hasta el lugar para intentar conseguir su vacunación, pese a no habérsele citado.

El ciudadano Félix Gamboa Reyes contó que llevó a su suegra, la señora Emiliana Romero de 92 años, para que la vacunen, pese a que no tenía cita. “Me han dicho que sí me van a vacunar (a mi suegra) así no esté en el padrón, pero que demuestre con mi recibo y DNI que vivo en San Juan de Lurigancho”, comentó.

Asimismo, otro residente del distrito manifestó que a su familiar, una adulta mayor, lo recibieron para la vacunación, pese a no estar en la lista de este lunes. “Ella no tenía cita porque no aparece en la lista que ha proporcionado el Ministerio (de Salud). Están desinformando, algunos dicen que no pueden ingresar, otros no dicen nada, pero mi adulto mayor ya ingresó”, expresó.

Actualizar datos en 'Pongo el hombro'

Los adultos mayores de 80 años pueden actualizar sus datos y conocer el lugar donde recibirán la inoculación, a través de la plataforma 'Pongo el hombro' del Ministerio de Salud.

Este portal ha permitido hasta el momento en una primera fase que se elaboren los padrones de vacunación de adultos mayores en los distritos de San Juan de Lurigancho (del 22 al 25 de marzo) y de San Martín de Porres (del 24 al 27 de marzo).

Desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud compartieron un video en el cual se muestra cómo se puede ingresar a esta página web. La actualización de datos es importante para ser considerado en los futuros padrones que serán elaborados en las siguientes semanas.

Dicha plataforma indicará lugar y fecha de vacunación de acuerdo con la dirección domiciliaria que indique el ciudadano.

➡️ Conoce la nueva página web del Minsa #PongoElHombro, donde podrás consultar el lugar de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores de 80 años en SJL.

