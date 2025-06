“Cuando llueve, la línea 105 no funciona”: alarma en Loreto por falta de protocolos para combatir la inseguridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“¿Cómo queremos enfrentar a la delincuencia si no tenemos las herramientas necesarias?”, cuestionó Morales Traverso. | Fuente: RPP

La situación en Loreto es crítica y la inseguridad está poniendo en jaque al turismo de la región. De acuerdo con Jorge Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, los turistas enfrentan serios peligros debido a la presencia de "piratas de río", que incluso han llegado a secuestrarlos y exigir rescates de hasta 30 mil soles.

Morales Traverso reveló que los protocolos de seguridad son prácticamente inexistentes y que las autoridades locales están completamente desbordadas.

“No hay una estrategia para combatir directamente (la inseguridad) en el río, donde es muy vulnerable la situación. Ni siquiera en la ciudad con el 105, que no está funcionando correctamente. Cuando llueve, se malogra, se corta”, afirmó el representante.

El turismo, una de las principales fuentes de ingreso para Loreto, está en declive. Aunque todavía no se reportan cancelaciones masivas, la preocupación es palpable.

“En realidad, no tenemos reportes de cancelaciones por el aviso, pero sí tenemos preocupaciones de algunos operadores que llaman y preguntan qué ha pasado”, comentó.

Falta de recursos

La falta de recursos también es un problema grave. Según Morales, la Policía carece de herramientas básicas para operar.

“La Policía no cuenta con radios. No tienen cómo comunicarse. Y estamos hablando de casi 459 radios que no se han podido comprar desde hace un año y medio”, señaló.

Además, el combustible para los patrullajes es otro punto crítico. A pesar de que el gobierno regional ha proporcionado lanchas y motores, estos están inutilizados porque no hay presupuesto para gasolina.

“¿Cómo queremos enfrentar a la delincuencia si no tenemos las herramientas necesarias?”, cuestionó finalmente.