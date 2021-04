Los ciudadanos se movilizaron en botes para llegar al colegio de votación. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Ciudadanos del distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto, acudieron a votar pese a que el colegio habilitado como local de sufragio estaba inundado debido a la temporada de creciente de los ríos amazonicos.

Se trata de la institución educativa inicial N° 835 "Estrellita de Jesús" a donde llegaron decenas de votantes para cumplir su deber cívico pese a las malas condiciones del local de votación.



Los ciudadanos que acudían hasta el colegio rodeado por la inundación se mostraron incómodos y aseguraron correr un enorme riesgo en caso una de las embarcaciones precaria llegué a voltear.

"Yo no sé nadar, y con un enorme miedo llegué hasta aquí. Ahora me toca pasar otro susto para volver a mi casa. No debían habilitar este colegio porque aquí se inunda todos los años" manifestó el ciudadano Luis Perez.

El señor Jorge Inuma, dueño de un bote de madera, contó que las precarias embarcaciones eran el único medio de transporte para poder acceder al local de votación dónde el río Itaya, superaba los tres metros de profundidad.

De acuerdo a la ODPE Maynas, en el local habilitaron seis mesas de sufragio y pese a las inclemencias del ambiente, todas se instalaron antes de las 8 de la mañana.

La comunidad está inundada debido a la crecida de los ríos de la Amazonía. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

