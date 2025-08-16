No cesan los crímenes en el Callao: un hombre fue asesinado a balazos en La Perla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El homicidio se registró en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo. | Fuente: Difusión

No cesan los crímenes en el Callao. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo, en el distrito chalaco de La Perla.

Según testigos consultados por RPP, la víctima se desplazaba por la vía pública, cuando fue interceptada por un sicario, que le disparó múltiples veces.

Aún con vida, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Poco después, fuentes del nosocomio certificaron el deceso del hombre.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

La víctima mortal fue identificada como Walter More Escate.

Los vecinos se han mostrado preocupados por el incremento de la inseguridad en toda la provincia constitucional del Callao.

En los últimos días, se han reportado varios crímenes en el Primer Puerto, entre los que destaca el ataque con un explosivo a un gimnasio ubicado en el cruce de las avenidas Lima y Quilca.

En otro punto del Callao, delincuentes desataron una balacera en una tienda, hiriendo de gravedad a un joven y a la persona que atendía el negocio. En tanto, en la avenida Miguel Grau, un hombre fue baleado cuando salía de una sede de la Municipalidad Provincial del Callao.

