Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

No cesan los crímenes en el Callao: un hombre fue asesinado a balazos en La Perla

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos consultados por RPP, la víctima se desplazaba por las calles de La Perla, cuando fue interceptada por un sicario, que le disparó a sangre fría.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Callao
00:00 · 01:09
El homicidio se registró en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo.
El homicidio se registró en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo. | Fuente: Difusión

No cesan los crímenes en el Callao. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo, en el distrito chalaco de La Perla.

Según testigos consultados por RPP, la víctima se desplazaba por la vía pública, cuando fue interceptada por un sicario, que le disparó múltiples veces.

Aún con vida, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Poco después, fuentes del nosocomio certificaron el deceso del hombre.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

La víctima mortal fue identificada como Walter More Escate. 

Los vecinos se han mostrado preocupados por el incremento de la inseguridad en toda la provincia constitucional del Callao.

En los últimos días, se han reportado varios crímenes en el Primer Puerto, entre los que destaca el ataque con un explosivo a un gimnasio ubicado en el cruce de las avenidas Lima y Quilca.

En otro punto del Callao, delincuentes desataron una balacera en una tienda, hiriendo de gravedad a un joven y a la persona que atendía el negocio. En tanto, en la avenida Miguel Grau, un hombre fue baleado cuando salía de una sede de la Municipalidad Provincial del Callao.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA