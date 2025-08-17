Últimas Noticias
Matan a balazos a tres hombres, entre ellos un policía en retiro y su hijo en Chimbote

Chimbote: matan a balazos a tres hombres, entre ellos un expolicía y su hijo
Chimbote: matan a balazos a tres hombres, entre ellos un expolicía y su hijo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La tercera víctima fue sindicado por la Policía como autor cabecilla de la banda criminal 'Los Patecos'. Según las primeras investigacione, los individuos llegaron en otro vehículo y dispararon contra los ocupantes de la camioneta.

Actualidad
00:00 · 01:22

Tres hombres fueron asesinados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta en el distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, región Ancash.

El hecho ocurrió esta madrugada en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el jirón Iquitos en la urbanización El Trapecio, informó a RPP la Policía Nacional de la jurisdicción. 

Las víctimas fueron identificadas como William Sevillano Esquivel, de 59 años, capitán en retiro de la Policía Nacional, su hijo Willy Alexis Sevillano Piyaca, de 32 años, y Efraín Eyder Huaccho Ponce, de 37 años, sindicado como autor cabecilla de la banda criminal 'Los Patecos'. 

Según las primeras investigaciones de la policía, los individuos llegaron en otro vehículo y dispararon contra los ocupantes de la camioneta.

En la escena del crimen, el personal policial halló 55 casquillos de bala y un proyectil de arma de fuego. 

Víctimas pertenecerían a banda criminal

La policía presume que las tres víctimas integran la banda criminal 'Los Lobos', brazo armado de 'Los Patecos', dedicado a la extorsión, tráfico de terrenos y otros delitos. Además, estarían vinculados a diversos homicidios en la región Ancash

En esa línea, la PNP considera que el crimen se trata aparentemente de una venganza entre bandas rivales. Cabe señalar que en total ya son siete asesinatos registrados en la provincia del Santa en una semana.

