“Es una desgracia”: lluvia torrencial de siete horas inunda las calles de Iquitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Desde la madrugada está cayendo fuertísimo”, manifestó un vecino. | Fuente: RPP

Las principales calles de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, están inundadas tras ser azotadas por siete horas de continuas lluvias. El aguacero inició aproximadamente a las 2:00 a.m. de este viernes, 4 de abril, según reportaron los vecinos.

“Desde la madrugada está cayendo fuertísimo”, manifestó un poblador.

Un equipo de RPP llegó a la calle Calvo de Araújo y constató que las motos no pueden transitar por la zona debido a que estás lucen repletas de agua. Asimismo, los vecinos han tenido que colocar una soga para poder trasladarse de un extremo a otro de la vía.

Los residentes están tratando de protegerse colocando costales en las puertas de sus viviendas para evitar que el agua ingrese.

Vecinos denuncian que autoridades no arreglan desagües

En diálogo con RPP, un vecino manifestó que durante las temporadas de lluvias siempre presenta el mismo problema; sin embargo, las autoridades no se preocupan en culminar las obras para arreglar los desagües de la ciudad.

“La situación no se arregla, sigue empeorando. Las obras que hacen, los desagües no lo vienen a culminar. Así no se puede vivir. Las autoridades bien, gracias, felices de la vida, y ese no debe ser. Aquí falta terminar los desagües y limpiar todo”, apuntó.

Asimismo, el mismo residente reveló que continuamente ha tenido que refaccionar su vivienda debido a que se ve afectado todos los años por las lluvias.

“Es una desgracia. Las cosas compro con tanto esfuerzo, se malogran. Otro año tienes que botar un mueble. Mi casa la he levantado como tres o cuatro veces”, manifestó.