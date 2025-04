Tumbes: madre e hijo se refugian en carpas tras perderlo todo por desborde del río Zarumilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Entre los damnificados hay adultos mayores que presentan dificultades de salud, así como personas con discapacidad

Una madre y su hijo tuvieron que refugiarse en una plataforma deportiva luego de perderlo todo por el desborde del río Zarumilla, en la zona de Puerto Nuevo, distrito de Aguas Verdes, en la región Tumbes.

Jocelyn, la madre de tres menores (de cuatro años, tres años y ocho meses de nacido), señaló que se vio obligada a salir durante la madrugada por el desborde del río.

"Mis hijos ahorita están prácticamente asustados y no quieren regresar a la casa por lo que se salió el río. Se asustaron al bajar de su cama porque ya tenían agua, pensaban que había animales. Fue fue algo traumático, en un cerrar y abrir de ojos. Ellos tienen miedo que de vuelta se salga el río, porque a veces salen culebras", manifestó.

"Ahorita, por el momento, no tienen nada; nomás tenemos estas carpas que nos están dando, pero ropa no tienen. Mi bebé de ocho meses no tiene ropa, no tiene pañales. Todo quedó sumergido en el agua (...). La inundación empezó a partir de la 1.00 a. m. A esa hora comenzó a llenarse y no tuvimos tiempo de nada. Como yo tenía a mis bebés, no pude hacer nada por las cosas de mis hijos y las mías", agregó.

Familias se quedaron sin nada

Varias madres de familia de este sector se han quedado sin nada. Todas las cosas que tenían se encuentran ahora sumergidas y hay adultos mayores que presentan dificultades de salud, así como personas con discapacidad que esperan ser atendidas a la brevedad.

También hicieron un llamado al personal de salud para que pueda brindarles atención, pues a esta hora del día la temperatura se eleva y algunos han comenzado a descompensarse.