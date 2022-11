Loreto: ciudadanos indígenas del distrito de Manseriche se resisten a vacunarse contra la COVID-19

Solo el 10% de dicha comunidad tiene la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus | Fuente: RPP Noticias

La población indígena Awajun, del distrito de Manseriche (provincia loretana de Datem del Marañón) es reacia a recibir o completar las dosis necesarias de vacunas contra la COVID-19.

Se trata de una población de 7 000 habitantes donde las autoridades no consiguieron alcanzar el 100 % de inmunizados, así lo señaló Gabino Lozada Delgado, gerente encargado de la Microred de Salud de Manseriche.

"A veces la población indígena es un poco reacia e impide la vacunación. En el distrito de Manseriche, un 95 % estamos en la primera dosis, un 80 % en la segunda dosis y la tercera dosis un 50 %. Lo que es la cuarta dosis, es un 10 % aproximadamente", declaró para RPP Noticias.

Lozada Delgado aseguró que son bien recibidos por las poblaciones indígenas cuando acuden a realizar campañas de salud, pero reciben pretextos al momento de intentar inocularlos contra la COVID-19, pese a que los médicos explican los beneficios de la vacuna.

"Con el tema de vacunación, ahí sí tenemos un pequeño hincapié, porque ellos no quieren vacunarse. El tema es que cuando va un médico sí reciben [por parte del mismo] una atención como medicamentos, pero cuando ya queremos decirles para vacunarse y protegerse contra la COVID-19, dicen: 'no quiero la vacuna porque me hace daño, me sale ronchas'. Siempre ponen un pretexto", agregó Lozada Delago a RPP.



De acuerdo con el gerente encargado, pese a las dificultades en la accesibilidad, hacen grandes esfuerzos para tratar de acudir hacia las comunidades más alejadas a través del personal de salud de los 18 centros de salud que pertenecen a la Microred de Salud de Manseriche, ubicados al margen del río Marañón a lo largo de la carretera Saramirisa Bagua.

Loreto: pobladores indígenas del distrito de Manseriche se resisten a ser vacunados contra la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodriguez