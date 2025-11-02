Comunidad nativa en Loreto denuncia que soldados brasileños siguen decomisando sus productos sin justificación

El programa Punto Final señaló que los pobladores denunciaron que los militares extranjeros les quitaron dos toneladas de pescado que luego quemaron y arrojaron al río.

Los miembros de la comunidad nativa Nueva Esperanza, ubicada en la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, denunciaron que un grupo de soldados brasileños los intervinieron en el río Yavarí, retuvieron durante horas y les confiscaron dos toneladas de pescado. Así lo dio a conocer el programa Punto Final.

El reportaje del dominical precisó que esta comunidad se ubica en el extremo noroeste del país, cerca al río Yavarí, afluente del Amazonas, el cual es la frontera natural entre Perú y Brasil, y cuyas aguas son compartidas por ambos países. El teniente gobernador de Nueva Esperanza, Teddy Alvarado, manifestó que los militares extranjeros, tras quitarle a los pescadores sus productos, lo quemaron y arrojaro n al río.

Alvarado precisó que esta intervención se dio el pasado 24 de setiembre y que el 30 de dicho mes enviaron una carta a la PCM para que se pronuncien ante este trato, pero no han recibido respuesta. “Hemos mandado (misivas) a los ministros, Fuerzas Armadas, seguimos insistiendo, pero no nos escuchan”.

Esta comunidad tiene 700 habitantes y la pesca es su principal fuente de ingresos. Según el dominical, la embajada de Brasil les informó que están coordinando con el Gobierno peruano para tratar sobre este tema. Por lo pronto, se acordó una reunión bilateral en la primera quincena de noviembre.

El programa dominical también señaló que no existen bases militares peruanas en esta zona del país.

No es la primera vez que sucede este caso

Teddy Alvarado, teniente gobernador de la comunidad nativa Nueva Esperanza, señaló en RPP en mayo pasado que estos decomisos ocurren con frecuencia, específicamente en la zona de la triple frontera.

El funcionario manifestó que este problema no es de ahora, sino que data de hace más de 15 años y lamentó que pese a sus demandas no se haya prestado mayor atención al puesto de vigilancia de Yaraví. Además, señaló que el uniforme de los militares brasileños es similar al del Ejército del Perú, lo que genera confusión en la población.