Niños se quedarán sin desayuno: delincuentes irrumpen en nido y se roban hasta el balón de gas en Iquitos

¿Cómo evitar perder nuestro dinero cuando roban el celular?

Todos conocemos a alguien que en alguna ocasión ha sufrido el robo de su celular, incluso puede habernos pasado a nosotros. No obstante, muchos peruanos no sabemos qué hacer cuando ocurre este suceso. Además, algo a tener en cuenta es que los celulares hoy ya no se roban principalmente por los equipos: pueden usarse para seguir robándonos debido a las aplicaciones bancarias y billeteras digitales que tenemos en ellos. Por ello, es importante conocer los procedimientos adecuados para evitar riesgos asociados a cuentas bancarias y datos personales cuando sufrimos el robo de nuestros teléfonos.