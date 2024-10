VES: roban mototaxi a transportista en la puerta de su casa y le exigen 3 500 soles para devolvérselo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

VES: roban mototaxi a transportista en la puerta de su casa y le exigen 3 500 soles para devolvérsela

Un hombre denunció haber sido víctima del robo de su mototaxi en la puerta de su vivienda en Villa el Salvador (VES). La víctima reveló que los delincuentes le exigen pagar 3 500 soles para devolverle la unidad, la cual alquilaba para realizar el servicio de transporte.

En diálogo con RPP, el afectado indicó que llegó a su domicilio y dejó estacionado el vehículo por diez minutos, lapso en el cual ingresó a su vivienda. Al salir, se dio con la sorpresa de que el mototaxi ya no se encontraba en el lugar, con lo cual acudió a la Comisaría PNP de Villa el Salvador a interponer la denuncia correspondiente.

Cuando los policías de esta dependencia tomaban su declaración, se enteró de que los delincuentes lograron ubicar al dueño, obligándole a pagar la mencionada suma de dinero dentro del plazo de una hora. De lo contrario, aseguró que "despedazarían" el mototaxi.

La última conexión, en donde le fue reiterado el mismo pedido, ocurrió a las 8:00 a.m. de este martes.

Pese a todo, el denunciante aseguró que en la comisaría le pusieron trabas para el seguimiento del caso.

"Me decían que para hacer ese seguimiento tenían que ir con una unidad, la cual no tenían disponible en ese momento, todas estaban asignadas, a pesar de que yo veía que sí tenían patrulleros ahí disponibles", refirió.

"Tenía que, en primer lugar, para seguir el número del delincuente, el cual tenemos. Tenía que solicitarse la geolocalización a través de la fiscal, quien tenía que autorizar esto, y bueno, es todo un tema", dijo el denunciante, quien agregó que los efectivos le aseguraron que "no había disponibilidad" para realizar el trabajo, por lo que debía regresar un día después.

Agregó que los policías habían mandado tanto al denunciante como al dueño a que se encarguen de buscar imágenes de cámaras de seguridad que hayan captado el robo, e incluso le habrían mencionado que debía presentarse en la comisaría de Laderas de Villa, en San Juan de Miraflores, debido a que el caso "no era jurisdicción" de la de VES.

Actualización de la denuncia

RPP acompañó a la víctima a pedir ayuda en la Comisaría PNP de Villa el Salvador. A su salida, indicó que los efectivos le mencionaron que la denuncia ya está a cargo de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la PNP, por lo que debía dirigirse a su sede en Chorrillos.

"(Me dijeron) que vaya para allá porque acá ya no me pueden ayudar, que me dirija hacia allá y que allá van a proceder con todo lo que sigue. Aquí ya no nos compete", precisó.

Así, el hombre reiteró su pedido de ayuda a las autoridades para recuperar el mototaxi, su único medio de trabajo.

"A las autoridades competentes, en este caso, necesito apoyo, no solamente yo, sino muchos vecinos que en este mes han sido víctimas de este robo de sus vehículos, yo necesito recuperar mi vehículo para poder trabajar", indicó.