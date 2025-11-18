Loreto: hombre acusado de tocamientos indebidos a cantante de Son Dulzura fue sentenciado a 2 años y medio de prisión suspendida

Ricardo Cotrina deberá pagar 5 mil soles de reparación civil a la víctima y cumplir con normas de conducta.

Ricardo Aristarco Cotrina Alberca (47), el hombre que realizó tocamientos indebidos contra una cantante de la agrupación Son Dulzura en Iquitos, fue condenado por el Poder Judicial a dos años y seis meses de prisión suspendida tras haber reconocido su delito.

Si bien esta persona no irá a un penal con esta sentencia, sí deberá cumplir reglas de conducta, como llevar control biométrico mensual y no ausentarse de su domicilio, bajo advertencia de que su pena suspendida podría ser revocada. Asimismo deberá pagar S/ 5 000 por reparación civil.

El caso se dio a conocer el último fin de semana, cuando la agrupación daba un show musical en un restaurante. Ricardo Cotrina aprovechó que la cantante estaba cerca a él para tocarle las nalgas, a lo que la víctima respondió con unos manotazos contra el sujeto.

Todo lo sucedido fue grabado por las cámaras de seguridad que hay en este local. En las imágenes se observa que un amigo de Cotrina intenta defenderlo pues los demás miembros de la banda fueron a reclamarle por su actitud.

La cantante puso la denuncia ante la Policía Nacional, lo que permitió que las autoridades detengan al hombre, quien reconoció los hechos. Esto permitió a la Fiscalía sustentar el caso con rapidez ante el Poder Judicial.