JNJ presenta ante el TC demanda competencial contra el Poder Judicial por caso Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial tras la resolución que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

De acuerdo con el fundamento de esta demanda, la Junta Nacional de Justicia habría sufrido "un menoscabo de sus competencias y atribuciones como consecuencia de un exceso del Poder Judicial".

Además, menciona que "no se ha respetado el especial cuidado que deben observar los organismos jurisdiccionales al momento de realizar un control constitucional sobre las decisiones de la Junta Nacional de Justicia".

Finalmente, piden que declare nula la resolución que repuso a Delia Espinoza como titular del Ministerio Público.

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, se presentó el último lunes 17 de noviembre en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir mayor celeridad en el trámite administrativo que permita su reposición al frente del Ministerio Público.

Esta diligencia se produjo luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, declarara fundada en parte su demanda de amparo y ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla como fiscal de la Nación en un plazo de 48 horas.

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, señaló la magistrada.