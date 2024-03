Loreto: hombre denunció que fue agredido por dos mujeres tras negarse a invitarles cerveza

Loreto Loreto: dos mujeres son acusadas de acuchillar a un hombre que se negó a invitarles cerveza

Un hombre denunció que dos mujeres lo golpearon y le realizaron cortes en la cabeza con un cuchillo por negarse a invitarles un par de cervezas. El hecho se registró esta mañana en la calle Las Flores, ubicada en el sector Bellavista Nanay, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas (Loreto).

Todo comenzó cuando el presunto agraviado José Rodríguez (58) regresaba a su vivienda después de su jornada laboral. Durante el trayecto pasó por un bar y fue interceptado por dos mujeres, aparentemente ebrias, que le exigieron que invitara una ronda de bebidas alcohólicas.

Al ver la negativa del hombre, las mujeres lo atacaron con un arma blanca.

“Me dicen ‘chato, ven [al bar]’. Yo he entrado y me dicen: ‘Invítame una cerveza’. Les digo que no tengo plata y la señora se levanta y me trompea [sic]”, relató Rodríguez.

Con una herida expuesta y casi inconsciente, el hombre fue auxiliado por los vecinos y, posteriormente, trasladado en mototaxi hasta el Hospital Regional de Loreto, donde los doctores aplicaron hasta cinco puntos de sutura en la cabeza del herido.

Mientras tanto, una de las presuntas agresoras fue capturada por los ronderos del lugar, quienes la pusieron a disposición de la comisaría de Punchana; que ya investiga el caso como un aparente intento de homicidio.