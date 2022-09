Seis comunidades con miles de pobladores se encuentran afectadas por contaminación de las aguas del río Marañón | Fuente: RPP

Seis comunidades Kukamas de la quebrada Cuninico del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, denunciaron que el río Marañón, su principal fuente de agua, se encuentra contaminado por un derrame de petróleo y que, desde entonces, la población no ha podido cocinar sus alimentos.

"La población está desesperada porque hasta ahorita no come la población, no comen los niños, porque no hay agua con qué cocinar. No hay qué comer porque toda la quebrada, el río, está contaminado, están muriendo los peces. La población no tiene agua para tomar", alertó el apu Galo Vásquez, representante del pueblo indígena Cuninico.

Miles de pobladores afectados

Según refirió el apu, las comunidades asentadas río abajo del Cuninico están en emergencia por la contaminación de las aguas, lo cual afecta a más de 2 mil 500 habitantes.

"El Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón. Todas las comunidades que están aguas abajo, llámese San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es bien ardua", señaló a RPP Noticias.

Al cierre de esta nota, los líderes indígenas y su población están reunidos en el local comunal del pueblo de Cuninico, desde donde piden ayuda humanitaria porque no tienen agua ni alimentos.

Petroperú anuncia medidas

De acuerdo a un comunicado de Petroperú, un equipo de respuesta de emergencias, integrado por personal propio y de contratistas, se desplaza a la zona para las primeras acciones de contención.

Vale decir que los pueblos indígenas de Cuninico fueron afectados por un escenario similar en 2014, hecho por el que los pobladores llegaron hasta el Tribunal Constitucional en búsqueda de justicia y la remediación de la zona afectada.





