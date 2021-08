El médico infectólogo Juan Celis señala que en la última semana ha empezado a revertirse el rechazo a la vacuna de Sinopharm. | Fuente: Andina

El médico Juan Celis, jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto, indicó que actualmente la mayoría de pacientes con COVID-19 que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio habían rechazado vacunarse con la fórmula de Sinopharm.

El doctor señaló que hay doce personas en UCI, de las cuales diez manifestaron que habían preferido esperar a que lleguen a la región dosis de Pfizer u otro laboratorio.

"La mayoría de los que están ahora en UCI son personas mayores de 45 años y que cuando uno les pregunta, dicen que estaban esperando Pfizer. Cuando uno les pregunta por qué no se vacunaron con Sinopharm, [responden] 'no, doctor, como dicen tantas cosas de esa vacuna' o 'no pude convencer a mi mamá, ella estaba dudosa', otros no dan una explicación porque ya se dan cuenta que es tarde", señaló a Espacio Vital por RPP.

"Da mucha pena tener personas que pudieron haberse salvado si hubieran tomado la decisión tres o cuatro semanas atrás de vacunarse", agregó.

También señaló que hay un total de 22 personas hospitalizadas en el nosocomio. Entre ellas se encuentra un médico que fue vacunado con ambas dosis de Sinopharm y otra persona que recibió su pauta completa de Pfizer. Ambos desarrollaron cuadros leves a moderados de la enfermedad y serán dados de alta en los próximos días.

Rechazo inicial

El infectólogo indicó que hace tres semanas, cuando inició la inmunización masiva con Sinopharm en Loreto, "había poca afluencia de personas".

"Empezamos a ver en los hospitales a personas mayores de 45 años, que ya les tocaba haberse vacunado hace casi un mes, llegando a las UCI, y también mayores hasta los 60 años que ya tuvieron que vacunarse hace más de tres meses", lamenta.

Sin embargo, el doctor Celis apunta a que en la última semana ha empezado a revertirse este rechazo hacia el inmunizante chino.

"He notado que hace aproximadamente hace diez días, que hay una campaña más intensa a favor de la vacunación en general, eso ha cambiado. La vacunación con Sinopharm en los últimos siete días es más intensa", destacó.









