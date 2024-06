Loreto: mujer quedó con varias fracturas tras ser atropellada por un menor de edad que conducía una motocicleta

Actualidad Loreto: mujer quedó con varias fracturas en el cuerpo tras ser atropellada por motociclista

Una mujer terminó con varias fracturas en el cuerpo tras ser atropellada por un menor de edad que conducía una motocicleta, en la comunidad de Santo Tomás, inicio del puente sobre el río Nanay, en el distrito de Punchana, región Loreto, informaron los familiares de la víctima.

La agraviada es Erika Icomena Cahuaza, de 39 años, quien se encontraba en su puesto de venta de comida regional cuando sufrió el accidente.

Darwin Putapaña Yaicate, conviviente de la mujer, dijo que ella se encontraba trabajando cuando fue arrollada por la motocicleta. Asimismo, indicó que los padres del adolescente responsable del accidente dijeron que este utiliza el vehículo sin su permiso y de forma irresponsable.

“Erika me dice que la ha accidentado una moto. No reacciona. Yo no sabía que hacer. De repente la mataba. [..] Los padres comentan que, como es un muchacho terco, él no obedecía y siempre sacaba la moto”, dijo Darwin Putapaña.

Se puso una denuncia

Tras el impacto, la victima quedó inconsciente a un costado de la vía y luego fue trasladada por personal de Serenazgo de la zona hacia el Hospital Regional de Loreto, donde la estabilizaron. La denuncia fue puesta en la comisaria de Punchana.

El menor, en su defensa, dijo que le fallaron los frenos. Mientras tanto, la familia agraviada pide a las autoridades tener más control hacia los conductores de motos, debido a que muchos no tienen documentos y manejan a excesiva velocidad por el puente sobre el río Nanay.