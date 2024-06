Cantante de cumbia Esaud Suárez denunció que es víctima de extorsión: "No puedo dormir, estoy preocupado"

A través de RPP, el recordado integrante de Caribeños de Guadalupe aseguró que no puede trabajar desde hace 20 días por temor a sufrir un atentado.

Loreto Esaud Suárez contó en RPP que ha recibido llamadas y mensajes amenazantes de extorsionares trujillanos que le piden 30 mil soles.

El cantante loretano Esaud Suárez, líder de la agrupación musical Los Tigres de la Cumbia y que antes formó parte de las filas del grupo de cumbia Caribeños de Guadalupe-, denunció en RPP que desde hace 20 días no puede trabajar por que extorsionadores le vienen exigiendo 30 mil para no atentar contra su integridad y la de sus hijas, informó el agraviado.

El intérprete de Triste payaso dijo que esta situación le viene generando depresión y tiene que medicarse para poder descansar. Esto debido a que le mandan mensajes con audios donde amenazan con atentar su vivienda o el bus donde viaja con dinamita y también le mandan mensajes extorsivos a sus hijas, situación que lo ha llevado a denunciar los hechos.

“Es muy preocupante para mí porque no puedo dormir. Los delincuentes les han escrito a mis hijas menores de edad. Cada vez que voy a entrar a Trujillo me han mandado amenazas. Al principio era suave, pero ahora se han metido con mis hijas y estoy preocupado. No puedo viajar, quién me garantiza la seguridad para dar mis shows. Tengo que irme de aquí de Iquitos a la capital y moverme por todo el Perú para mis presentaciones, pero así como estamos, no puedo viajar”, mencionó Esaud Suárez.

Por otro lado, mostró su preocupación porque hace poco asesinaron a su colega en pleno concierto en vivo. Por el momento ha decidido no asistir a sus presentaciones y denunciar el hecho públicamente para después hacerlo formal en la comisaría. Pide al Ministro del Interior garantías para su vida. “Esto no es broma, se trata de artistas, de peruanos, compatriotas, de padres, tome cartas en el asunto”.

