Loreto: OEFA identificó nuevo derrame de petróleo en tubería del lote 192

Un nuevo derrame de petróleo ha sido detectado en una de las baterías del lote petrolero 192, ubicado en el distrito de Trompeteros, en el departamento de Loreto. Así lo confirmó hoy Katherine Melgar, directora de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En declaraciones a RPP Noticias, la funcionaria detalló que el personal del OEFA descubrió la fuga del crudo mientras realizaba un trabajo de campo junto a los monitores de la comunidad nativa de José Olaya.

“Se ha identificado una fuga de hidrocarburos en la batería Shiviyacu, que corresponde al lote 192”, informó Melgar, quien complementó que han detectado trazos de crudo en la quebrada Manchari.

Cabe mencionar que el lote petrolero 192 se encuentra bajo la administración de Perupetro, luego de dejar de ser operada por la petrolera Frontera Energy, en febrero de 2020, según remarcó la representante del OEFA.

Derrame de petróleo afecta comunidades de Cuninico

Este nuevo derrame de crudo se produce a solo seis días desde que las seis comunidades Kukamas de la quebrada Cuninico del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, han denunciado que el río Marañón, su principal fuente de agua, se encuentra contaminado por un derrame de petróleo y que, desde entonces, la población no ha podido cocinar sus alimentos.

"La población está desesperada porque hasta ahorita no come la población, no comen los niños, porque no hay agua con qué cocinar. No hay qué comer porque toda la quebrada, el río, está contaminado, están muriendo los peces. La población no tiene agua para tomar", alertó el apu Galo Vásquez, representante del pueblo indígena Cuninico.

Según refirió el apu, las comunidades asentadas río abajo del Cuninico están en emergencia por la contaminación de las aguas, lo cual afecta a más de 2 mil 500 habitantes.

"El Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón. Todas las comunidades que están aguas abajo, llámese San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es bien ardua", señaló a RPP Noticias.

Piden declaratoria de estado de emergencia

Ante la afectación de al menos 15 comunidades nativas ubicadas en las orillas del río Marañón, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, reveló que su institución ha pedido al Ministerio del Ambiente (Minam) que se evalúe “la declaratoria de emergencia ambiental”, debido a “la magnitud del derrame ocurrido en el distrito de Urarinas”.

El funcionario señaló que su institución está en la zona del desastre ecológico prácticamente desde ocurrido, realizando acciones de supervisión y participando en diligencias como toma de muestras y reuniones con las comunidades afectadas.

“En estas acciones, hemos advertido que hay debilidades que se han observado en todo el sistema de respuestas. Por ejemplo, la población está exigiendo agua y alimentos. Asimismo, las barreras de contención no eran suficientes y prácticamente el hidrocarburo ha bajado aguas abajo al río Marañón”, sentenció.