Poder Judicial dicta prisión preventiva por siete meses para padres de bebé que murió apuñalado en Loreto

Jesús Bautista y Vanesa Cachique irán a prisión preventiva por el crimen de su propio hijo de once meses en Maynas. Ambos son investigados por el presunto delito de homicidio en la modalidad de sicariato.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas declaró fundada este martes la prisión preventiva por siete meses en contra de Jesús Bautista y Vanesa Cachique, padres del bebé de 11 meses asesinado en Iquitos, al acreditarse graves y fundados elementos de convicción por el presunto delito de sicariato.

El corto plazo de la prisión preventiva es debido a que aún hay investigaciones pendientes por realizarse en la Fiscalía. La medida contra ambos progenitores vencerá el 22 de diciembre de este año; sin embargo, la defensa de los imputados anunciaron que apelarán la decisión.

Tito Chávez, fiscal a cargo del caso, argumentó en la audiencia que Jesús Bautista conspiró para acabar con la vida de su hijo, y tuvo como cómplice a la madre, Vanesa Cachique.

El representante del Ministerio Público dijo que sí existen indicios que involucran a ambos padres en el delito de sicariato ocurrido el pasado 6 de mayo. En aquel momento se especulaba que la muerte del menor es por el supuesto ataque de unos delincuentes durante el intento de asalto a Jesús Bautista y Vanesa Cachique ocurrido en el puente sobre el río Nanay de Iquitos.

Durante la lectura de los presupuestos, el juez Gary Nolasco dijo que no existen elementos de convicción en el delito de conspiración, pero señaló que evidenció 11 fundados y graves elementos de convicción en el delito de sicariato.



La Fiscalía había solicitado un total de 18 meses de prisión preventiva para los padres del menor fallecido. Además, en la audiencia remarcaron que ambos podrían afrontar una condena de cadena perpetua.

Un giro a la historia

Vanessa Cachique sorprendió hace una semana al acusar a su pareja Jesús Bautista de haber planeado el crimen del niño para no pagar pensión alimentaria.

"Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", señaló la mujer a Latina y aseguró que el padre del menor estaba muy nervioso cuando fueron al hospital tras el crimen.

Vanessa Cachique manifestó que le increpó al padre del menor, pero este negó las acusaciones. La Policía Nacional realizó el pasado viernes la reconstrucción del asalto que ocurrió en el puente Nanay, donde supuestamente se dio el asalto que terminó con la vida del bebé, pero a las autoridades les llamó la atención que los progenitores del menor se contradijeran en sus versiones sobre los supuestos asaltantes que los atacaron.