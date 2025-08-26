Últimas Noticias
Rescatan a once menores de edad que eran presuntamente explotadas sexualmente en Iquitos

Loreto: Rescatan a once menores de edad que eran presuntamente explotadas sexualmente en Iquitos
El operativo de la Policía también permitió desarticular a la presunta banda criminal 'Los proxenetas de Belén'.

La Policía Nacional rescató a once menores de edad, entre varones y mujeres, durante un operativo realizado en un bar de la calle Yurimaguas cuadra 2, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto.

El operativo permitió desarticular a la presunta banda criminal 'Los proxenetas de Belén', que según indicaron las autoridades, era liderada por alias 'La Mami', de 37 años, quien fue detenida junto a su supuesta cómplice, un hombre de 20.

Las detenidas fueron trasladados al área de Trata de Personas de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones. Por su parte, los vecinos de la zona realizaron una protesta exigiendo el cierre de estos locales donde indican son testigos de escenas obscenas y en contra de la moral, exponiendo a adolescentes.

Loreto Iquitos Policía Nacional Fiscalía

