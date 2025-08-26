Indignante: joven fue asesinado de un disparo por resistirse al robo de su celular en SJL

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los familiares de la víctima hicieron un llamado de justicia.

Indignante. Un joven fue asesinado a balazos a manos de delincuentes por resistirse al robo de su celular. Este execrable crimen ocurrió la madrugada de ayer, lunes, en el cruce de la avenida Cantera con la calle 6, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa a dos bandidos a bordo de una motocicleta. Estos sujetos son los principales sospechosos del asesinato de Kevin Rojas Lovera, de 26 años.

El joven, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho; donde lamentablemente se confirmó su deceso.



Familiares piden justicia

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la casa de Kevin Rojas Lovera y conversó con sus familiares, que hicieron un pedido de ayuda, tanto económica como psicológica, para poder sobrellevar este difícil momento.

Además, exhortaron a las autoridades a redoblar esfuerzos para que den con los responsables de este cruel crimen.

“Por favor, quiero apoyo, ayuda, quiero ayuda psicológica y quiero un asesor. Y pido justicia, el único consuelo, porque nada me va a consolar en estos momentos”, manifestó Edith Lovera, madre del joven asesinado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve a los sospechosos ya fueron entregadas a la Policía Nacional, que se encuentra a cargo de las investigaciones.

