Actualidad Loreto: vecinos denuncian que reciben agua contaminada desde hace 4 años y cobros excesivos en recibos

Los vecinos del distrito de Punchana, en la provincia de Maynas, en la región Loreto, denunciaron que reciben agua contaminada por parte de la empresa Sedaloreto. Además, señalaron que se les realiza cobros excesivos en sus recibos por el servicio de agua potable.

Según la versión de los afectados, este problema se registra desde hace cuatro años. Es por ello que los pobladores de Punchana levantaron su voz de protesta señalando que de sus caños sale agua turbia y con mal olor, además indicaron que no es apta para el consumo humano.

Pese a sus reiterados pedidos para solucionar estos problemas, hasta el momento no reciben ninguna mejora en el abastecimiento del servicio de agua por parte de la empresa Sedaloreto.

“No tenemos buen servicio de agua potable. El agua viene nauseabunda, con olor de desagüe, viene negra. Por favor, hacemos un pedido a SedaLoreto. Este problema viene desde hace más de cuatro años. […] Yo le puedo mostrar ahorita mi recibo, me voy a hacer mi reclamo y me sale “infundado”, quiere decir que no procede. Entonces cómo voy a pagar algo que no estoy consumiendo”, dijo una de las vecinas afectadas a RPP.

Loreto: vecinos denuncian que reciben agua contaminada desde hace 4 años y cobros excesivos en recibos | Fuente: RPP

Cobro excesivo en los recibos de agua

Pese que reciben agua contaminada y que no utilizan el servicio, los vecinos del distrito de Punchana se ven obligados a pagar recibos que van desde los 40 hasta 200 soles.

Ante este problema, los moradores se abastecen con cisternas o buscan la manera de conseguir agua de mejor calidad. Mientras que la empresa Sedaloreto ha evitado pronunciarse sobre estas denuncias.