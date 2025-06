Mototaxista encuentra mochila de turista estadounidense y la devuelve tras buscarlo por 20 días en Iquitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una noble acción protagonizó un mototaxista en la ciudad de Iquitos al haber devuelto la mochila que un turista estadounidense olvidó en el mototaxi que usó para ir del aeropuerto al centro de la ciudad.

El mototaxista, identificado como Darvis Chuquival, conversó con RPP y contó que los hechos sucedieron en la veintena de mayo, cuando un pasajero le advirtió que había una mochila en los asientos posteriores.

"Yo no sabía de qué me estaba hablando, inicialmente no sabía qué hacer, a dónde ir. Sí, tenía la intención de devolver", manifestó.

El conductor explicó que, si bien en un inicio desconocía el procedimiento para devolver el equipaje, optó por acercarse a una comisaría.

El equipaje contenía una laptop, un dron, medicamentos para la diabetes y otros artículos de valor. El suboficial Vázquez, de la comisaría de Turismo, precisó que el conductor mostró en todo momento una actitud colaboradora, ya que sí había una denuncia formal por perdida presentada por el turista.

"Se interrogó al ciudadano, colaboro con la Policía indicando que sí tiene las pertenencias del señor, vino a la comisaria e hizo entrega de los bienes", manifestó.

Los agentes policiales precisaron que ya tomaron comunicación con el propietario a través de un correo para coordinar la devolución de sus pertenencias, pues indicaron que ya retornó a su país.