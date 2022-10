Representante de la Nación Chapra pide la presencia de Pedro Castillo en las comunidades afectadas por derrame de petróleo

Ante la falta de acciones inmediatas, Olivia Bisa hizo un llamado a OEFA para que evalúe y haga un reporte de la magnitud de la contaminación ambiental. Asimismo, pidió tener una reunión directa con el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, para abordar este tema. De igual manera, hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, y se "digne" en visitar las comunidades Chapra afectadas por el derrame de petróleo. "Ahorita se escucha que (el mandatario) está pidiendo permiso para ver al Papa. Señor Pedro Castillo, le digo que el Papa no se va a molestar porque tú no lo visitas, el Papa se va a molestar porque su pueblo está clamando justicia, atención, en 30 días no tenemos agua, no tenemos víveres", dijo la lideresa amazónica.