Santa Rosa de Loreto: autoridades piden colocar banderas peruanas en viviendas debido a tensión diplomática con Colombia [VIDEO]

Un equipo de RPP recorrió la localidad y pudo destacar que las viviendas tienen banderas peruanas colocadas en sus techos y en espacios públicos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Santa Rosa de Loreto: vecinos embanderaron sus casas en medio del conflicto diplomático con Colombia | Fuente: RPP/Diego Cáceres

Vecinos de Santa Rosa de Loreto mantienen embanderadas sus viviendas en medio de la tensión diplomática con Colombia. Según señalaron algunas personas, esta medida fue solicitada por el Ejército peruano y las autoridades locales.

"Vienen a comunicarnos casa por casa que debemos de colocar las banderas... yo siempre tengo mi bandera izada (en mi vivienda) así sea Fiestas Patrias o no", manifestó una pobladora de nombre Eliana a RPP.

El corresponsal de RPP en Loreto, Diego Cáceres, acudió hasta esta localidad y pudo comprobar que en todo el distrito se puede observar la bandera peruana e incluso en ciertos predios se encuentran pintadas con los colores blanco y rojo.

Vecinos de Santa Rosa de Loreto mantienen embanderadas sus casas en medio del conflicto diplomático con Colombia | Fuente: Imágenes exclusivas de Diego Cáceres | Fotógrafo: Diego Cáceres

La controversia generada por Petro

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país, el pasado martes 5 de agosto, de haber “copado” territorio de su nación en la Amazonía.

"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", expresó Petro en X.

La Cancillería peruana expresó su "más firme y enérgica protesta" respecto a las declaraciones de Petro y recalcó que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto "se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia, del 24 de marzo de 1922, y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites".