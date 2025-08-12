Llegan abogados de ciudadanos colombianos intervenidos por no tener permiso para hacer trabajos topográficos en territorio peruano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los abogados de los ciudadanos colombianos detenidos en el distrito de Santa Rosa de Loreto -acusados de realizar trabajos de medición satelital y topográfica sin contar con los permisos correspondientes- llegaron desde Bogotá hasta la isla Chinería, donde se encuentra ubicada la mencionada localidad, para atender la situación legal de sus connacionales.

Como se sabe, la tarde del martes transportistas fluviales informaron a las autoridades sobre las actividades que estaban realizando dos individuos, quienes posteriormente fueron identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón.

Según declaraciones de sus abogados, ambos sujetos pertenecen a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en Leticia, Colombia.

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que ambos no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.

Aunque inicialmente estos ciudadanos extranjeros se encontraban en calidad de intervenidos, finalmente se les informó que permanecerán detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el distrito de Santa Rosa, situado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber 'copado' territorio colombiano en la Amazonía.

