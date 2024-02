Gobernador de Madre de Dios indicó que más de 500 viviendas han sido destruidas por desborde de río Acre

Madre de Dios Ya se movilizó maquinaria para ayudar con la evacuación de la población y se trasladó el centro de salud local a un lugar seguro para la atención, refirió Muñoz.

Funcionario del GORE Madre de Dios indicó que ya se ha movilizado maquinaria para ayudar con la evacuación de la población. | Fuente: RPP

El desborde del río Acre ha causado graves afectaciones en la población de la ciudad de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu, así como en la comunidad nativa de Bélgica, que actualmente se encuentra aislada, según sostuvo el gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios, Enrique Muñoz.

En diálogo con Ampliación de Noticias, el funcionario refirió que ya se ha movilizado maquinaria del Proyecto Especial Madre de Dios para ayudar con la evacuación de la población. Asimismo, se trasladó el centro de salud local a un lugar seguro para la atención.

En respuesta a lo dicho por el congresista Eduardo Salhuana, quien señaló la falta de acción de las autoridades ante los desastres naturales en la provincia, el gobernador indicó que ya hubo coordinaciones con Defensa Civil para la evaluación de daños, así como el despliegue de alimentos y víveres para los afectados. También resaltó que ya hay coordinaciones con las autoridades competentes para la distribución de agua potable y el corte del fluido eléctrico.

“Hoy estamos llevando 300 mosquiteros, sábanas, colchas. Ayer se han llevado botas de jebe para que puedan empezar un tipo de limpieza de viviendas que estuvieran afectadas. Todavía no se están haciendo actividades de rehabilitación hasta que se pueda estabilizar el nivel del río”, precisó.

Muñoz mencionó que el riesgo se ha disminuido y que el nivel del río Acre registra una disminución de hasta un metro en su nivel, por lo que aguardan que la tendencia siga siendo a la baja. También detalló la cantidad aproximada de viviendas y personas perjudicadas.

“Lo que me han reportado es que son aproximadamente 36 manzanas las afectadas, un total de 560 viviendas, tengo un número de afectados de 2 800 personas entre las que han sido evacuadas los albergues y los que se trasladan a la zona alta en casas de familiares y amigos en la misma ciudad de Iñapari”, sostuvo.

Inundaciones recurrentes

El funcionario también dijo que, en 2013, se realizó un estudio para la reubicación de la ciudad debido a las recurrentes inundaciones por lluvias. Sin embargo, los propios pobladores habrían mostrado su resistencia a trasladarse. Ahora, manifestaron su disgusto por la presumible poca acción de las autoridades.

“Desde el Gobierno hemos tratado de atender lo más pronto posible. Lamentablemente, no hubo una adecuada comunicación con la municipalidad, por eso yo mismo me tuve que desplazar a Iñapari a coordinar con el alcalde, la municipalidad es tan pequeña que no tiene un responsable de defensa civil”, mencionó.

Precisó que mantienen el monitoreo en otras comunidades asentadas en zonas próximas a los ríos, tales como Sarayacu, Puerto Rosario y Laberinto.

Inicio de clases aplazado

Debido a las consecuencias de las lluvias e inundaciones, Muñoz señaló que el inicio de clases en Iñapari se aplazará, pero que en otras provincias iniciarían con normalidad el 11 de marzo.

Frente a la solicitud de reportes para el comienzo del año escolar, refirió que no ha habido novedades sobre daños en centros de salud y colegios en los demás sectores de la región, por lo que todo “iniciaría con normalidad”, a excepción de Iñapari.

“El colegio ha sido uno de los más afectados, está en una zona muy próxima a la zona inundable, hay imágenes de su estado (…) Solo tenemos una institución en condiciones, que es donde actualmente está atendiendo el puesto de salud”, apuntó.