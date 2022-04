El dirigente Adrián Mamani dijo que espera que las autoridades puedan intervenir para que el diálogo entre la empresa minera y los comuneros prospere. | Fuente: RPP Noticias

Adrián Mamani, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Southern Perú, consideró este jueves que el Gobierno no tiene la voluntad política para solucionar el conflicto social en la mina Cuajone, donde hace 50 días grupos de comuneros cortaron el servicio de agua en protesta a la actividad minera.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el dirigente sindical indicó que pese a que han buscado dialogar con el Gobierno, sus demandas para que se restablezca el servicio de agua no han sido atendidas. Por tanto, expresó su malestar ante la problemática que afecta el campamento minero y a sus familias.

“Correctamente, me parece que no hay voluntad política para solucionar este problema de este conflicto social originado en el sur en el asiento minero de Cuajone. El premier ha sido déspota y arrogante con nosotros. No nos ha escuchado a nosotros y tuvimos que abandonar la sala porque no quiso escucharnos”, indicó.

“Nosotros somos 5 000 trabajadores directos e indirectos y tenemos nuestras familias ahí, funcionan colegios, hay un hospital que ya colapsó. A los colegios no están asistiendo los niños ni a los jardines, está totalmente un caos el campamento”, añadió.

Postura de trabajadores

En esa línea, se refirió al comunicado en el que emplazan al Gobierno a que atienda su reclamo, caso contrario tomarán la justicia por sus propias manos. Según precisó, si las autoridades del Ejecutivo no le dan importancia al problema en el campamento minero, serán los propios trabajadores quienes buscarán que se reponga el servicio de agua.

“Me parece que eso es lo que quiere el Gobierno central, desde acá nosotros responsabilizamos a ellos porque hemos tocado todas las puertas y todas las instancias, pero nos hacen caso omiso. Parece que no le dan tanta importancia al problema que está sucediendo en el campamento minero”, sostuvo.

Aclaró que ellos quieren que prime el diálogo y que esperan que el Ejecutivo logre una solución por esta vía. Aseguró también que ya han conversado con el gobernador regional de Moquegua y que le han solicitado que intervengan para que la empresa y los comuneros puedan empezar una mesa de diálogo y que se priorice el restablecimiento del agua.

“Tuvimos la gran suerte de abordar al presidente regional de Moquegua en la cual también hemos conversado sobre todo esto de la problemática que tenemos y le hemos pedido que ponga sus buenos oficios y que siente a la empresa y a los comuneros para que no haya derramamiento de sangre”, manifestó.

Medida de fuerza

Comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron hace 50 días el reservorio hídrico Viña Blanca de la mina Cuajone, propiedad de la minera Southern Perú Copper Corporation, como medida de fuerza para que se les otorgue una indemnización de 5 000 millones de dólares por el uso de sus terrenos, así como una participación del 5% de las ganancias de la empresa.

Sin embargo, la compañía minera afirmó que “cuenta con todos los derechos superficiales vigentes sobre los terrenos que ocupa en la zona”. Añadieron que la mina Cuajone tuvo que paralizar su producción a inicios de marzo por el bloqueo de una línea férrea y el corte de agua.