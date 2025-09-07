Últimas Noticias
Un fallecido y dos heridos dejó el despiste y la volcadura de una cisterna en la Carretera Binacional en Moquegua

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El accidente también provocó el derrame del aceite que transportaba la unidad a un costado de la carretera. Según los efectivos de la PNP, el líquido no alcanzó ninguna cuenca de agua.

Moquegua
00:00 · 04:49
Producto del impacto, un pasajero perdió la vida.
Producto del impacto, un pasajero perdió la vida. | Fuente: Región policial Moquegua

Un fallecido y dos heridos dejó el despiste y la volcadura de una cisterna boliviana que transportaba aceite crudo en el kilómetro 53 de la Carretera Binacional, en el sector de Torata, en Moquegua.  

De acuerdo con la Región Policial de Moquegua, el vehículo de placa 2563NIR, con cisterna de matrícula BF-05007, se dirigía de La Paz hacia Lima cuando perdió el control y terminó recostado a un lado de la vía.

Producto del impacto, un pasajero, identificado como Willinton Álvaro Condori, perdió la vida, mientras que el conductor Ascencio Quispe Pacheco y Osvaldo Mamani Salinas (39) resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al hospital regional de Moquegua.

Asimismo, RPP pudo conocer que la víctima mortal sería un trabajador del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Él, junto con sus compañeros, le habría pedido al conductor de la cisterna que lo traslade hasta la ciudad.

Vehículo volteado de costado en Moquegua.
Vehículo volteado de costado en Moquegua. | Fuente: Región policial Moquegua

Aceite que transportaba cisterna se derramó en la carretera

El accidente también provocó daños materiales en la unidad y el derrame del aceite que transportaba a un costado de la carretera. Según los agentes, el líquido no alcanzó ninguna cuenca de agua, pero se desplegaron acciones de control para evitar mayores riesgos en la zona.

La Policía Nacional ya investiga las causas del accidente y verificará la documentación del conductor y del vehículo, que no fue presentada al momento de la intervención.

Moquegua Accidente Carretera Binacional

