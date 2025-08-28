Puno: profesor es investigado por presunta violación sexual y tocamientos indebidos contra dos escolares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un profesor de la Institución Educativa de Ccota, ubicada en el distrito de Platería, en la provincia y región de Puno, fue denunciado y separado por la presunta comisión del delito de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de dos alumnas.

Pedro Enriquez Yana, director de la UGEL Puno, señaló que las investigaciones están en curso a través de las oficinas de Convivencia Escolar y la Comisión de Procesos Administrativos.

Cabe señalar que, además, en el colegio existen cuatro denuncias adicionales contra el docente.

El hecho

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la denuncia fue interpuesta por las madres de las menores afectadas, ambas de 17 años, en la comisaría del distrito de Platería, donde manifestaron que los presuntos hechos se produjeron durante un viaje escolar a Bolivia.

Ellas exigieron justicia, señalando que una de las adolescentes habría sido víctima de violación sexual y la otra de tocamientos indebidos.

El caso ha sido derivado a la unidad especializada de la Policía Nacional y al Ministerio Público del distrito de Ácora, entidades que ya vienen realizando las diligencias correspondientes.

En las próximas horas las menores pasarán por la cámara Gesell, como parte del proceso de investigación.