Comunidad de San Pedro de Pichanas requiere de medicamentos para atender a pacientes con la COVID-19. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Cortesía

Siete comunidades del distrito de Villa Rica, ubicada en la provincia de Oxapampa, región Pasco, no cuentan con postas de salud ni medicinas para afrontar la pandemia de la COVID-19, expresó el dirigente de las comunidades nativas, Pedro López Machari.

El dirigente llegó hasta la ciudad de Pasco para pedirle directamente al gobernador regional, Pedro Ubaldo Polinar, que se preocupe por las comunidades nativas de este distrito durante la segunda ola.

"Nosotros no contamos con un puesto de salud, el único botiquín comunal que contamos desde hace casi nueve meses atrás ya colapsó. Ahora, para enfrentar la segunda ola del nuevo coronavirus no tenemos ni un paracetamol, no tenemos absolutamente nada", aseguró el dirigente.

López Machari representa a las comunidades de Yunculmas, Pueyas, San Gerónimo, Machcas, Bocas, San Pedro de Pichanas y Purús, y, según informó tampoco ninguna de ellas cuenta, actualmente, con centros de salud ni postas médicas. Solo tenían botiquines comunales que también colapsaron durante la primera ola de la pandemia.

El representante de las comunidades señaló que tuvo que viajar más de siete horas hasta Pasco, a donde llegó por primera vez motivado porque los nativos se encuentran enfermos y no tienen medicinas para afrontar la pandemia.

NUESTROS PODCAST

El Ministerio de Salud se ha propuesto como meta vacunar a los más de 4 millones de adultos mayores en tres meses. Sin embargo, para lograr dicha meta se necesita contar con más dosis. ¿A qué ritmo el Perú está realizando su vacunación? En este informe los detalles.